A partir del 9 de juliol, i fins el 19 de setembre, Palafrugell tornar a posar en funcionament el bus “Julivia”. Una vegada més, el bus turístic recorrerà els principals punts d'interès del municipi per facilitar la mobilitat als visitants i vilatans. El "Julivia" bus reforça així el servei en els nuclis costaners, unint Palafrugell amb Tamariu, Llafranc i Calella de Palafrugell i espais emblemàtics turísticament com poden ser el Far de St. Sebastià i Cap Roig.

Serà el vuitè estiu consecutiu del bus "Julivia" gràcies a la col·laboració entre l'empresa SARFA, del grup Moventis, i l’Ajuntament de Palafrugell. Cada any son més de 5.000 persones els usuaris que utilitzen aquest servei de transport.

El trajecte

El trajecte complet té una durada aproximada de 90 minuts, amb sortides de l’estació d’autobusos de Palafrugell a les 9.30 h, 11.00 h, 12.30 h, 16.00 h, 17.30 h i 19.00 h. Els usuaris poden pujar i baixar del bus tants cops com vulguin durant el dia de validesa del bitllet. Com ja és habitual, el servei es farà en un autobús descapotable de 34 places més el conductor (amb possibilitat de 29 places, més 1 persona amb mobilitat reduïda).

El preu del "Julivia" bus pels adults (més de 12 anys) és de 5 € per a un dia i de 12 € per a 3 dies. Per als usuaris de 4 a 12 anys el bitllet costa 2,50 € (1 dia) i 5 € (3 dies), i els menors de 4 anys no paguen. Els tiquets del bus es poden comprar a les Oficines de Turisme, a la taquilla de Sarfa, al càmping Calella de Palafrugell i al mateix bus.