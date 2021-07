Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove a qui li constaven quatre ordres pendents d'ingrés a presó després que protagonitzés una persecució policial al Baix Empordà. La policia va detectar-lo conduint de manera temerària per la C-31, però quan li van donar l'alto el jove va intentar escapar prement l'accelerador i avançant els altres cotxes per la dreta. L'intent li va sortir malament, perquè a l'alçada d'Ullà va quedar-se encaixonat entre un camió i la tanca de protecció de la carretera. Quan els Mossos van voler arrestar-lo el jove va pujar al sostre del cotxe i es va resistir activament a la detenció, donant cops de puny i puntades de peu a la patrulla. El detingut té 34 anys i viu en un poble de Jaén.

Els fets van passar ahir al voltant de les vuit del vespre. Una patrulla que estava fent tasques preventives de seguretat ciutadana per la C-31 va detectar un turisme que circulava de forma temerària en direcció a Torroella de Montgrí.

Els agents es van col·locar darrera seu fent-li senyals acústics i lluminoses perquè s'aturés, però el conductor va fer cas omís a les indicacions. Va incrementar la velocitat i va començar a avançar els altres vehicles per la dreta.

El seu intent de fugida, però, es va veure frustrat a l'alçada d'Ullà. El jove es va trobar un camió que circulava en sentit contrari i va quedar encaixonat entre ell, la tanca de protecció i el cotxe patrulla. Tot i això, el conductor va intentar fugir accelerant de cop i va impactar contra el vehicle dels Mossos.

La patrulla li va ordenar que baixés del cotxe. D'entrada, el jove s'hi va parapetar intentant buscar com fugir. I de cop i volta, va abaixar la finestra del costat del copilot, va sortir per allà i es va enfilar fins al sostre del vehicle per intentar fugir corrents.

Resistència activa

Finalment, els Mossos van aconseguir reduir-lo i detenir-lo. El jove, però, s'hi va resistir activament, donant cops de puny i puntades de peu. Durant la detenció, va lesionar un dels policies lleument a la cama i al canell.

El detingut té 34 anys i viu a Navas de San Juan (Jaén). Té antecedents i de fet, li consten quatre ordres pendents d'ingrés a presó. Es van emetre els anys 2016, 2018 i 2019 per part de jutjats penals d'Oriola (València), Cartagena i San Javier (Murcia).

A més, la unitat d'investigació dels Mossos de la Bisbal d'Empordà també tenia pendent una ordre de detenció contra ell. Es va dictar el mes d'abril, després que se l'identifiqués com l'autor d'un robatori amb força a interior de domicili.

Ara, a tots aquests antecedents, aquest jove també n'hi ha sumat tres més. Tots, per la persecució d'ahir. En concret, per un delicte contra la seguretat viària per conducció temerària, per un delicte de resistència i desobediència, i per un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat.

El detingut, amb antecedents, passarà properament davant el jutjat competent de la Bisbal d'Empordà.