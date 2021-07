Palamós torna a comptar per segon any consecutiu amb la presència d’informadors a les platges, amb l’objectiu de poder reforçar i conscienciar els usuaris d’aquests espais litorals, de les mesures de seguretat i prevenció de la covid-19. Es tracta de quatre informadors/es que han estat contractats per l’Ajuntament de Palamós, que executen aquesta tasca informativa i de control, principalment a les platges Gran de Palamós i La Fosca, que concentren una gran afluència d’usuaris. El període d’activitat dels informadors/es, es va iniciar el passat dissabte 3 de juliol i s’allargarà fins a final d’agost. Les seves funcions bàsiques són les de vigilar i donar suport al compliment de la normativa a les zones de bany de les platges, recordant els protocols de seguretat i higiene i vigilant accessos.