L'Ajuntament de Palafrugell, conjuntament amb les entitats del poble, han decidit ajornar tots els concerts de nit previstos per la Festa Major que s'ha de celebrar entre el 16 i el 20 de juliol. També s'ha acordat que no es facin les barraques on s'hi sol acumular més gent jove. El motiu són les noves restriccions que ha decretat el Govern i que afecten "de ple" a la celebració prevista. Ara, la previsió de l'Ajuntament i les entitats és poder fer els concerts entre els mesos de setembre i octubre. En canvi, el consistori manté la previsió de la resta d'activitats de la festa, això sí, adaptades a les noves mesures. Els concerts de tarda, dirigits a un públic adult, es faran al Teatre Municipal on es pot controlar l'aforament.

Amb la decisió d'ajornar una part dels actes més massius de la Festa Major, l'Ajuntament de Palafrugell, espera contribuir a posar mesures de control en la propagació de la Covid-19. Amb tot, el consistori lamenta "profundament" haver de prendre aquesta decisió, però recorden que el context epidemiològic actual "ha estat clau per adoptar aquesta mesura". Així, l'Ajuntament i les entitats demanen "paciència i comprensió" amb la decisió.

Aquest cap de setmana també se celebren diverses festes majors en pobles com Fonteta (Baix Empordà) en què, de moment, l'organització no ha decidit suspendre el concert de nit previst per aquest dissabte.