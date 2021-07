Clara Jordà Pinatella, estudiant de batxillerat de l’institut Josep Brugulat de Banyoles, ha estat la guanyadora del VI Premi de Recerca en Memòria Democràtica pel treball «La fortificació de la frontera francoespanyola: dues cares de la mateixa moneda».

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, va lliurar ahir el guardó, que s’adreça a estudiants de batxillerat i vol fomentar la memòria democràtica en el període 1931-1980.

La investigació de la Clara Jordà tracta d’un tema molt específic i poc conegut, com és l’estudi de les restes de les dues línies fortificades principals existents a ambdós costats del Pirineu: la construcció de la línia Pirineos i la Sperrlinie Pyranäenfron. A partir de l’estudi d’aquestes construccions de búnquers, l’autora proposa evidenciar el paper de la dictadura franquista com a aliada de l’Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial.

Mencions especials

El jurant també ha atorgat dues mencions especials, una per a «Memòria en pell cremada: la guerra civil al Pallars, un recorregut inefable per les nostres valls», d’Àssua Farré Lluvich, de l’institut Hug Roger III de Sort, i l’altra per a «Memòria d’Agustí Maigí Ferré», de Montse Ferrando Sancho, de l’institut Ramon Berenguer IV d’Amposta. En aquest segon cas, l’autora recull la informació derivada de la recerca que ha fet per explicar la història del seu besavi, l’Agustí Maigí Ferré, compromès políticament i artística amb la ciutat d’Amposta, que es va veure obligat a treballar en l’Organització de Treball Forçat de l’Alemanya nazi durant l’exili que va patir a territori francès.

A banda dels guardonats i la consllera, Aa l’acte hi van assistir també el director del Memorial Democràtic, Jordi Font, i el director general de Memòria Democràtica, Toni Font.

Un guardó dotat amb mil euros

L’alumne reconegut amb el primer premi rep un diploma i una dotació econòmica de mil euros. D’altra banda, s’atorguen també dues mencions especials, que obtenen un diploma al reconeixement dotat amb cinc-cents euros.

El Memorial Democràtic és una institució de la Generalitat de Catalunya que té per missió la recuperació, la commemoració i el foment de la memòria democràtica a Catalunya (1931-1980).