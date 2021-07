La Policia Local de Platja d'Aro ha identificat dos lladres multireincidents que van robar 2.500 euros a una botiguera. Es tracta d'un home de 50 anys i una dona de 33. Són vells coneguts de la policia, perquè entre els dos acumulen una quarantena de detencions. Els agents els han atrapat gràcies a les càmeres de videovigilància. Després d'analitzar-ne les imatges, la policia va veure com els lladres ja havien seguit la víctima amb el cotxe abans del robatori, amb l'objectiu d'aprofitar el moment més idoni per prendre-li la bossa de mà (on duia la recaptació). Després d'identificar-los, i amb la col·laboració dels Mossos, es va muntar una roda de reconeixement. La víctima va assenyalar els dos lladres sense cap dubte.

El furt va tenir lloc el 19 de juny passat. Cap a dos quarts de sis de la tarda, la botiguera estava a punt d'entrar al seu cotxe després d'haver recollit la recaptació del dia. A l'interior de la bossa de mà hi duia 2.500 euros en efectiu. En aquell moment, una parella se li va acostar, la van intentar distreure i van aprofitar el moment per prendre-li la bossa de mà (que havia deixat a l'interior del cotxe).

La víctima va denunciar els fets a la Policia Local i el grup de delinqüència urbana del cos va analitzar totes les imatges que havien enregistrat les càmeres de videovigilància que hi ha repartides al municipi.

Allà, els policies van veure com els lladres ja haurien seguit la víctima amb el cotxe abans del robatori. Perquè gràcies a les càmeres, la Policia Local va poder veure com el cotxe que anava al darrere del de la botiguera ja constava a les bases de dades policials. Precisament, per fets relacionats amb delictes contra el patrimoni.

La Policia Local va donar l'alerta als altres cossos i va passar-los les dades del vehicle sospitós. I una setmana més tard, el 26 de juny, la Policia Local de Palamós i els Mossos van aturar el cotxe durant un control. Allà, van identificar la parella que hi anava a dins.

Amb tota la informació, la Policia Local de Platja d'Aro va demanar la col·laboració dels Mossos per poder muntar una roda de reconeixement. I va ser aquí on la botiguera, sense cap mena de dubte, va assenyalar la parella de lladres. Es tracta d'un home cubà de 50 anys i una dona peruana de 33. Entre els dos, segons informa la Policia Local, acumulen ja fins a una quarantena de detencions (sobretot, per robatoris i furts).