Pas ferm de l’equip de govern de Sant Feliu de Guíxols per tirar endavant els projectes estratègics de ciutat. Ahir l’Ajuntament va aprovar un crèdit extraordinari de 2,44 milions d’euros, que es destinaran a tres dels eixos de mandat: la regeneració urbana vinculada amb el Thyssen, l’impuls de polítiques d’habitatge i la millora de la mobilitat.

De tot aquest paquet, 1,67 milions serviran per reformar l’entorn del futur museu. I més en concret, la plaça del Monestir. Aquí, tot l’espai que ara és de terra se substituirà per paviment, es refarà l’enjardinament i també es donarà més rellevància a l’arc de Sant Benet (situat just davant l’edifici). L’alcalde confia que l’obra de la plaça comenci abans no acabi aquest 2021.

La reforma de tot l’espai que envoltarà el futur museu es completarà amb una segona fase. En aquest cas, l’obra s’inclourà als pressupostos municipals del 2022 i se centrarà en el carrer Juli Garreta. S’hi eliminaran els aparcaments que hi ha en zona blava, s’ampliaran les voreres i se’n refarà tot el paviment.

L’alcalde, Carles Motas, reitera que l’objectiu de l’Ajuntament és que l’any vinent també sigui el de l’inici d’obres del futur museu (un projecte que signa l’equip d’arquitectes Nieto Sobejano). L’alcalde explica que per part de l’Ajuntament ho tenen «tot a punt», i que estan pendents de concretar quina serà l’aportació que faran tant l’Estat com la Generalitat al projecte.

De fet, Motas ja avança que té intenció de demanar al Ministeri de Cultura que els pressupostos generals del 2022 ja incloguin una partida específica destinada al Thyssen.

Entre 30 i 35 pisos públics

A banda del projecte de reforma de l’entorn del Thyssen, part del crèdit de 2,4 milions que aprovi l’Ajuntament es destinarà a impulsar polítiques d’habitatge. En concret, amb una partida de 470.000 euros, que permetrà comprar l’antiga fàbrica surera Trachsler (actualment, abandonada).

L’alcalde de Sant Feliu explica que en aquesta parcel·la, de 2.400 metres quadrats de sostre, s’hi farà un bloc d’habitatges públics de lloguer. «Fins ara ens hem centrat a cobrir les emergències habitacionals; ara, a més, per primera vegada Sant Feliu de Guíxols impulsa habitatges públics», va subratllar Carles Motas.

L’edifici tindrà entre 30 i 35 pisos de lloguer destinats a joves, gent gran o col·lectius amb dificultats d’accés a l’habitatge. En paral·lel, Carles Motas també ha avançat que, dins les polítiques per promoure l’accés a l’habitatge, té la intenció de demanar a la Generalitat que un dels antics hotels Anlló, situat al carrer de la Creu, es reconverteixi en habitatges públics. Per això, l’alcalde ja s’ha posat en contacte amb la Direcció General de Patrimoni i amb l’Agència Catalana de l’Habitatge.

Futur aparcament

Per últim, a través d’aquest crèdit, l’Ajuntament també destinarà 300.000 euros per licitar el projecte del futur aparcament -modular i amb diversos pisos- on hi haurà capacitat per a 515 vehicles. Aquest se situarà en una de les entrades de la ciutat. Ocuparà dues parcel·les on ara ja s’hi aparca: la que hi ha just al costat de l’estació d’autobusos i la que es troba just al damunt, a tocar de la carretera de Tossa.