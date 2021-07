Primer albirament d’una tortuga babaua intentant pondre ous més enllà del Maresme. Els fets van passar divendres a quarts de dotze de la nit, quan l’animal va aparèixer a Platja d’Aro on va intentar pondre ous a la sorra. Finalment, però, va acabar marxant per la quantitat de curiosos que es van acostar a fer-li fotografies.

En aquest sentit, la investigadora de la Universitat de Vic i experta en tortugues babaua, Elena Abella, explica que és molt important no molestar-la, ja que sol marxar si hi ha molta gent observant-la. Amb tot, Abella dona per fet que al llarg dels propers dies tornarà al lloc per a intentar-ho de nou.

Cal tenir en compte que aquestes tortugues prefereixen aigües més càlides per a pondre els ous, per això, és «excepcional» que hagi intentat fer-ho en una zona «freda». Un dels motius, explica Abella, és el canvi climàtic i el fet que l’aigua del mar estigui més calenta del que tocaria. Fins ara, aquest tipus d’animal no havia intentat pondre més enllà del Maresme, si bé hi ha un albirament a Blanes.