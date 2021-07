El Jutjat Penal 1 de Girona va asseure ahir a la banqueta un home que s’enfronta a 25 anys i mig de presó per haver comès sis atracaments en fleques del Baix Empordà. Els robatoris van tenir lloc entre juliol i agost del 2019 a Palamós, Calonge i Sant Feliu de Guíxols. En alguns casos, fins tot, el lladre va atracar més d’un cop la mateixa fleca. S’esperava que fos l’hora de tancar, amenaçava les dependentes amb un ganivet i s’enduia els diners de la caixa. Els Mossos el van poder detenir després que una de les víctimes el reconegués quan anava pel carrer i alertés la policia. L’acusat, que s’ha negat a declarar, va admetre a instrucció que havia comès els robatoris «per necessitat», ja que estava a l’atur i necessitava diners.

Ahir, durant el judici que es va celebrar al Penal 1 de Girona, l’home no va obrir boca. Però en el moment de la detenció, quan se li va prendre declaració, va explicar que havia actuat «per necessitat», que «no estava orgullós» del que havia fet i que va decidir cometre els robatoris «com a últim recurs» perquè no tenia diners. S’havia quedat a l’atur, no tenia recursos econòmics i necessitava alimentar els fills.

Sigui com sigui, però, el processat va actuar fins a sis vegades en cosa d’un mes i mig. Els seus objectius van ser establiments de Palamós, Calonge i Sant Feliu de Guíxols. Fins i tot va arribar a cometre més d’un atracament a la mateixa fleca.

Segons van explicar les dependentes a qui va assaltar, el seu modus operandi era sempre el mateix. S’esperava a què arribés l’hora de tancar (al migdia o al vespre) i aprofitava el moment en què les treballadores es quedaven soles a dins l’establiment. Hi entrava a cara descoberta, passava a l’altra banda del mostrador i les amenaçava amb un ganivet exigint-los que li donessin els diners.

En alguns casos, l’home tan sols ensenyava el mànec de l’arma (que duia en una butxaca dels pantalons o en una bandolera). Amb això, aconseguia que les víctimes el deixessin fer i s’enduia la recaptació. En d’altres robatoris, però, segons han relatat les mateixes dependentes al judici, sí que els va arribar a exhibir el ganivet i els el va posar a tocar de la panxa.

La quantitat que aconseguia de cada atracament depenia del dia. Però en general, oscil·lava entre els 200 i els 400 euros. Després, un cop tenia els diners, el processat deia a les víctimes que s’esperessin cinc minuts abans de fer res i fugia corrents.

Els Mossos, que ja l’havien identificat arran de les imatges de les càmeres de seguretat, el van poder detenir a principis de setembre del 2019. Precisament, una de les dependentes a qui havia assaltat se’l va trobar pel carrer a Sant Feliu de Guíxols –que era on vivia- i va alertar la policia.

El judici d’ahir es va celebrar a batzegades, i la sessió es va haver de suspendre en dues ocasions. D’entrada, perquè no s’havia informat a fiscalia que faltava un testimoni clau: la dependenta que va identificar el lladre i va permetre’n la detenció. Al final, la seva declaració es va fer mig per videoconferència, mig per telèfon. Però a més d’això, també hi havia un agent dels Mossos que no hi va poder anar. I novament, la fiscalia –que l’ha acabat recusant- tampoc en sabia res.

Al final del judici, el fiscal va demanar que es condemni l’acusat per sis delictes de robatori amb violència en establiment obert al públic amb l’ús d’arma. Sol·licita per a cadascun d’ells 4 anys, tres mesos i un dia de presó. És a dir, un global de 25 anys i mig i sis dies (si bé l’acusat només n’hauria d’acabar complint gairebé 13 entre reixes). En matèria de responsabilitat civil, reclama que el processat pagui 420 euros a una de les asseguradores de les fleques assaltades.

La seva defensa, encapçalada pel lletrat Lucas Arias, considera aquesta petició del tot «desproporcionada». I fins i tot, la qualifica de «barbaritat». L’advocat entén que, en aquest cas, els sis delictes es poden tipificar com un robatori continuat. També, segons explica, tenint en compte que el lladre va actuar més d’un cop a la mateixa fleca i que va cometre els diferents atracaments en un període de temps curt i «per estat de necessitat».

Per això, reclama que es condemni el seu client a 4 anys, 3 mesos i un dia de presó. També subratlla que, amb les imatges de les càmeres, «no hi ha cap prova que s’exhibís l’arma».