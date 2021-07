L'Associació d'Allotjaments Turístics de Begur (AATB), en col·laboració amb l'Ajuntament, ha obert un centre per fer tests d'antígens i PCR. L'objectiu és detectar possibles positius de covid-19 entre els clients dels hotels i càmpings, però també es dirigeix a la població en general. L'espai s'ha habilitat a la plaça Forgas i funcionarà de dilluns a divendres de 16 hores a 20 hores i els dissabtes de 9 a 13 hores. El servei permetrà als turistes que es desplacin al municipi poder-se fer les proves necessàries per tornar al seu país d'origen. També se'n podran beneficiar els veïns, que disposaran d'un espai per poder-se fer proves abans de viatjar a l'estranger. Fins ara, per fer-se una PCR calia desplaçar-se fins a Palafrugell.

El regidor de Turisme, Eugeni Pibernat, celebra actuacions com aquesta que "ajuden a posicionar el municipi com una destinació plenament segura i adaptada en temps de pandèmia". "La col·laboració público-privada és essencial per garantir a casa nostra una oferta turística de referència ", insisteix Pibernat.