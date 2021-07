L’Ajuntament de Pals conjuntament amb les entitats locals Salvem la Platja de Pals, Cercle Català d’Història i Museu Virtual Radio Liberty s’oposen a l’enderroc de les seves edificacions i aposten per reconvertir l’edifici en un «referent històric i natural de la zona». Des del consistori expliquen que l’objectiu és consensuar una proposta per a la creació d’un espai multidisciplinari que pugui incloure diferents sales d’exposició i recerca històrica, com centres de recerca universitària, sales de congressos o centres d’interpretació.

Tanmateix s’oposen al seu enderroc i emplacen les administracions supramunicipals a escoltar el territori, a «aturar la licitació de l’enderroc i a valorar les propostes plantejades», algunes d’elles provinents de capital privat, amb consonància a les idees plantejades per l’Ajuntament i les diverses entitats. «Hi ha la disposició d’iniciar mobilitzacions per tal de defensar el posicionament de l’Ajuntament i de les entitats, remarcant que les administracions han d’estar al servei de la població que viu al municipi i cal escoltar i atendre les seves necessitats», assegura el consistori en un comunicat.