L'incendi d'un vehicle a Sant Feliu de Guíxols ha fet mobilitzar els Bombers dues vegades avui.

Primer de matinada perquè cremava un vehicle aparcat al carrer de Montserrat Roig. En arribar-hi amb tres dotacions s'hi han trobat que hi havia no només un vehicle cremant sinó que les flames s'havien dispersat per altres vehicles i per vegetació de la zona.

Els Bombers han apagat el foc dels vehicles, que n'han deixat un del tot inservible. Mentre que la resta han patit menys afectacions.

Pel que fa al foc de vegetació, l'han pogut confinar en una parcel·la i finalment, ha cremat una petita superfície de massa forestal i urbana.

Aquest migdia però han hagut de tornar a la zona, cap a quarts de tres, quatre dotacions s'han traslladat de nou a la zona perquè hi ha hagut una represa del foc .