Un incendi declarat poc després de les tres de la tarda a la urbanització Mas Trempat de Sant Feliu de Guíxols va cremar uns 8.500 m2. Dotze dotacions terrestres dels Bombers i 3 mitjans aeris van participar en les tasques d’extinció d’un foc que es va aconseguir estabilitzar al voltant de les quatre de la tarda.

El foc va començar en una caseta abandonada on s’hi amuntegaven deixalles, i es va estendre per zona forestal. El foc va cremar amb força i això ha obligat els efectius del Grup d’Actuacions Forestals a fer cremes estratègiques perquè els efectius d’extinció es moguin millor pel lloc. Un cop s’ha estabilitzat el foc, els bombers han atacat el cap i el flanc esquerre amb aigua, mentre que els Equips de Prevenció Activa Forestal van fer tasques de reforç per sufocar foc somort i de sotabosc.