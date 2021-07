Palafrugell disposa d’un important patrimoni cultural i artístic que, durant la festa major, es posa a disposició de tot el públic amb diverses jornades de portes obertes i entrades gratuïtes als museus. Aquesta iniciativa pretén apropar tot aquest patrimoni local tant a la gent local com als visitants.

El dissabte 17 de juliol la Fundació Pla, el Museu del Suro i la Fundació Vila Casas-Museu de Can Mario s’obriran al públic en diversos horaris. Per conèixer concretament quines hores es poden fer les visites gratuïtes es pot consultar el programa oficial on estan totes detallades. Aquestes visites s’han programat també pel diumenge 18 de juliol.

El dimarts 20 de juliol es torna a repetir l’activitat però amb la novetat que s’incorporen també el dipòsit modernista de Can Mario i la torre de guaita de Sant Sebastià de la Guarda de Llafranc. Es tracta una bona oportunitat de conèixer de portes endins tot aquest valuós patrimoni.

D’altra banda, continuen als museus les exposicions. Per exemple, fins al 12 de setembre encara es pot visitar a La Bòbila l’exposició que recull la història de les Festes de Primavera i del reconegut Carroussel Costa Brava, que està tenint molt bona acceptació entre els visitants. També fins a l’1 d’agost es pot veure al Museu del Suro l’exposició «Sentir la sureda» amb fotografies de Michele Curel. La torre de guaita de Sant Sebastià forma part també del recorregut museístic i és que fins al 30 de setembre es pot visitar l’exposició que porta per nom «Entre el cel i la terra» amb pintures de Lola Barranco. La Fundació Josep Pla és l’escenari de l’exposició «De Palafrugell a París, 1913-1925. Josep Pla i els artistes, una mirada literària» i Can Mario de «Miró, Gaudí. Gomis. El sentit màgic de l’art».