Del 15 al 21 de juliol Palafrugell torna a estar de festa i ho fa adaptant-se a les mesures contra la pandèmia i amb actes amb reserva prèvia i control d’aforament. Es vol tirar endavant la programació amb la garantia que es complirà tota la normativa que marca l’actual situació sanitària. De fet, durant els darrers dies ja s’han fet alguns canvis en el programa per adequar-se a les normes que ja estan en vigor.

Des de l’Ajuntament de Palafrugell s’ha informat que el programa d’aquest any «s’ha centrat en activitats culturals dirigides a la gent gran i als infants, estàtiques i amb control d’aforament». Pel que fa al cartell anunciador de la festa enguany se centra en l’obra de l’autor gràfic Joan Aliu. Precisament, aquest artista serà un dels protagonistes de la festa, ja que aquests dies s’inaugurarà a la Biblioteca i al Teatre una exposició amb obra seva i que a més es podrà visitar fins a finals d’estiu.

Com no podia ser d’una altra manera els concerts i els balls també tenen un paper destacat en la programació. En l’apartat musical s’han escollit dues de les orquestres més prestigioses. Concretament, la Maravella actuarà el 19 de juliol) i la Costa Brava l’endemà. Les dues formacions seran les encarregades d’oferir els concerts de Festa Major al Teatre Municipal i per donar una major cabuda es faran en dues sessions, una a les 19.30 h i l’altra a les 22.00 h. Aquests concerts al Teatre seran de pagament i la recaptació que es faci es destinarà íntegrament al Centre de Distribució d’Aliments.

El Teatre Municipal serà també l’escenari d’un acte destacat. Dissabte 18 de juliol, a les 18.30 hores, se celebrarà el concert Sardoxou a càrrec de la Cobla Contemporània. I dimecres 21 de juliol, Joventuts Musicals de Palafrugell farà a l’Església de Palafrugell un concert en homenatge a les víctimes de la covid-19, a càrrec de la mezzosoprano Rimma Khismatullina i l’organista Josep Maria Escalona.

La programació no s’ha oblidat dels més petits i en aquesta edició La Xarxa programa demà a la tarda al Teatre Municipal l’espectacle Remember Show, de la Companyia Teatre Mòbil + Marcel Gros.

L’ofici solemne de Santa Margarida, portes obertes al Museu del Suro, la Fundació Josep Pla, el Museu Can Mario Fundació Vila Casas, el lliurament de Diplomes al mèrit ciutadà de l’Ajuntament de Palafrugell i una versió reduïda de la fira d’atraccions del recinte firal completen el programa de la Festa Major de Palafrugell 2021, segons ha informat l’Ajuntament. Pel que fa als concerts per al públic juvenil, l’Ajuntament ha decidit ajornar els actes atesa l’actual situació.