L’Ajuntament de Palafrugell, seguint l’exemple de l’any passat, ha publicat un ban que prohibeix deixar tovalloles i altres estris a la platja per reservar espai. El text també especifica que qualsevol objecte, tovallola o estri de platja que estigui més de mitja hora a la zona de bany sense la persona propietària s’intervindrà per part dels agents cívics (que la custodiaran fins al seu retorn). La normativa és d’aplicació a tots els nuclis costaners de Palafrugell: Calella, Llafranc i Tamariu. Per tal d’informar d’aquesta novetat als banyistes, es col·locaran panells informatius a totes les platges. L’alcalde, Josep Piferrer, recorda que «ja es va dur a terme aquesta mesura l’any passat, i els agents cívics van retirar més d’una vintena de tovalloles i dues cadires durant els mesos d’agost i setembre». «Valorem molt positivament l’actitud cívica dels usuaris al llarg de l’estiu passat, ja que des de la publicació del ban, van ser mínimes les actuacions que es van fer en aquest sentit», subratlla Piferrer.