Tres acusats s’enfronten a penes de més de 20 anys de presó per traficar amb drogues des de Sant Feliu de Guíxols. La Fiscalia els acusa d’haver format un grup criminal entre 2014 i 2015 per tal de distribuir marihuana, haixix i cocaïna com a intermediaris.

La Fiscalia subratlla al seu escrit de conclusions que «venien la droga a l’engròs als petits venedors i feien tasques de logística per facilitar l’obtenció i transport de les substàncies estupefaents».

El judici s’havia de celebrar ahir i havia de durar dos dies, però es va suspendre perquè no s’havia inclòs una prova demanada per una de les parts. Amb aquest ja són quatre els judicis que se suspenen a les seccions penals de l’Audiència en l’última setmana, i de fet són tots els que hi havia assenyalats.

Segons assenyala l’acusació pública, els tres acusats compraven marihuana, haixix i cocaïna a diferents proveïdors i la venien a tercers. Un dels proveïdors era un grup de persones no identificades que operaven des del barri de Vila-roja de Girona. La policia va enxampar un dels acusats en aquest barri amb una bossa on hi havia dos quilos de marihuana.

Els acusats utilitzaven diversos habitatges de Sant Feliu per guardar les substàncies, i utilitzaven el telèfon mòbil per rebre les comandes i per fer saber al comprador a quin lloc farien l’intercanvi. Normalment era als afores del municipi.

Viatges frustrats

Una de les activitats dutes a terme pel presumpte grup criminal era el transport de cocaïna. La Fiscalia els acusa d’haver intentat en dues ocasions d’utilitzar terceres persones per transportar la droga dins el seu cos o a l’equipatge. «Els facilitaven les gestions per obtenir bitllets d’avió [...] i es feien càrrec de totes les despeses», apunta l’acusació.

El març de 2014 van fer el primer intent, que va consistir a captar un home que va volar des de l’aeroport de Madrid fins a Santa Cruz de Tenerife amb més de 400 grams de cocaïna líquida, on va ser interceptat.

L’home va ser condemnat per l’Audiència Provincial de Santa Cruz de Tenerife per aquests fets.

Un segon intent va tenir lloc al cap de dos mesos, i la persona que van captar es va introduir més de 800 grams de cocaïna dins el cos i havia de viatjar des de Sud-amèrica fins a Barcelona. Amb tot, va ser interceptada a l’aeroport del Prat i va ser condemnat per l’Audiència de Barcelona.

En els registres fets a diversos domicilis on vivien els acusats, els agents de la Policia Nacional van trobar haixix i prop d’un quilo de marihuana repartit en diverses bosses de diferents formes. També van trobar 12.598 euros en metàl·lic i dírhams (moneda marroquina) equivalents a uns 860 euros i que segons l’acusació procedien de la venda il·legal de substàncies estupefaents.

També van trobar 4 balances i diversos utensilis «idonis» per distribuir les substàncies a terceres persones», resol la fiscalia.

Per tot plegat els fa responsable de diversos delictes contra la salut pública i d’un delicte de grup criminal, pels quals enfronten penes de fins a 25 anys de presó.

Un d’ells, a més, està acusat d’un delicte de conducció temerària i d’atemptat contra l’autoritat amb instrument perillós per intentar atropellar dos agents durant una persecució policial.

Persecució policial per Montagut i Oix amb 200 kg d’haixix

Durant l’activitat del grup, van dur a terme un presumpte intent de transportar droga a França, però agents de la Policia Nacional van enxampar un dels acusats a l’N-II mentre passaven per Montagut i Oix i van emprendre una persecució que va acabar amb dos agents lesionats quan el vehicle va frenar i va fer xocar el cotxe policial. Van trobar al vehicle més de 200 quilos d’haixix.