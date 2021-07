Salvador Illa va valorar ahir positivament el toc de queda decretat per la Generalitat i avalat pel TSJC i va «agrair» la sinceritat del conseller de Salut, Argimon, per reconèixer que les coses no s’havien fet bé. Amb tot, va evitar fer cap crítica a la gestió de la quarta onada, al·legant que «no faré política amb el virus», i en aquest sentit va assegurar que «donarem suport a les mesures que es prenguin si compleixen els criteris dels experts». Per últim va fer un crit de prudència a la població, sobretot a la no vacunada.