Aquest divendres l’àmbit del Barri Vell de Palamós va estrenar una nova zona d’estacionament gratuïta per a vehicles. Es tracta d’una parcel·la amb superfície de sauló d’uns 450m2, que està situada a la zona de Les Pites, entre els carrers del Convent dels Agustins i el de Salvador Albert i Pey, amb una capacitat per a uns 25 cotxes. Per tal d’ubicar el nou estacionament en aquests terrenys l’Ajuntament de Palamós ha establert un acord amb els seus propietaris per poder-lo utilitzar mentre aquests no estiguin afectats per cap projecte urbanístic.

La posada en funcionament d’aquest equipament permetrà incrementar la capacitat d’estacionament gratuït al Barri Vell, en el qual es prioritzen els espais per a vianants. El nou aparcament se suma ara als que ja estan en funcionament en aquest àmbit com són els del carrer del Terç de Napolitans, amb una capacitat d’estacionament per a uns 50 vehicles (asfalt) i 30 (sauló); el del carrer de l’Ametlla de Mar (zona far) que compta amb 40 places d’aparcament, o bé el de Sota Pedró amb unes 30 places més.

Durant aquest mes s’han dut a terme tasques de neteja i condicionament d’aquest espai. Posteriorment s’hi van instal·lar tutors de fusta per a delimitar l’espai i impedir l’accés dels vehicles estacionats a les voreres. L’accés i sortida dels vehicles a l’estacionament es farà sempre pel carrer del Convent dels Agustins.

Així, l’Ajuntament de Palamós segueix treballant en la creació al municipi de nous espais d’aparcaments gratuïts que donin alternativa d’estacionament als barris i les zones del municipi on en els darrers anys s’han augmentat els espais per a vianants reduint places d’aparcament.

En aquest sentit el consistori destaca el treball que es realitza actualment per a poder tancar acords amb propietaris de terrenys per la creació de nous aparcaments en àmbits pròxims a les zones del Pla de Sant Joan, o bé zona de les Cases Noves.