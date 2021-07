El toc de queda nocturn que va entrar en vigor a la una de la matinada de divendres a dissabte en 161 municipis catalans s'ha convertit en gairebé una llei seca per als més turístics.

Llocs com Platja d'Aro, referent indispensable de la nit de la Costa Brava, desprenia la mateixa tristesa que emet un parc d'atraccions tancat i amb els vagons de la muntanya russa infestats de males herbes. Llums de neó apagades, cadires recollides, un cotxe patrulla recorrent un passeig principal buit i que fa només una setmana havia tornat a ser un formiguer.

La prohibició sembla una llei seca perquè passar el forrellat a dos quarts d’una no deixa temps per a les copes. Sí per als sopars, que també han estat menys, però no per prendre alguna cosa. Àlex, amo del Gibs Bar, un local amb llicència de discoteca i de bar musical, va intentar sobreviure a la restricció servint begudes a l'hora del sopar.

Però no va funcionar. «Amb prou feines et demanen copes, mengen, prenen postres però si els servim ara una beguda ja no tindran temps», coincidia Jacqui, cambrera del Golf, un lloc que la setmana passada estava a vessar i ahir no arribava a la mitja entrada.

«No sembla divendres, sembla un dia entre setmana, és molt estrany». Aquest és el dany real que la mesura ha fet al sector, insistia Àlex, que creu que s'ha aturat la «remuntada» i la pandèmia els ha clavat «una estocada» que podria ser la definitiva. «Nosaltres fem entre la revetlla -23 de juny- i la Diada -11 de setembre- el 80% de la caixa anual.

«Aquests tres mesos es treballa cada dia i atenem a clients estrangers i de la resta de país que consumeixen més que els locals», raonava Àlex. «Això ens farà perdre aquests clients, per segon any consecutiu. Si demà dissabte la cosa és com avui, tancaré, com ell», afegia assenyalant a bar que té just al davant i que ja ni tan sols ho ha intentat.

«Millor que no digui res perquè si obro la boca serà per dir com d’imbècils són els polítics», protestava amargament des de darrere de la barra l'amo d'un altre local de copes. «No té cap sentit que ens tanquin a tots, sempre fan el mateix.

«Que prohibeixin obrir als que incompleixen, però no a la resta», afegia el mateix propietari, desesperat i eaccelerant el pas per servir les últims comandes al límit de la mitjanit.

«Les hores dels espanyols»

En Josep és l'encarregat de restaurant Victoria, un local que no va tenir una mala nit servint sopars als estrangers. Amb els espanyols, però, la cosa canvia, subratllava. «Els estrangers s’asseuen a sopar a dos quarts de vuit de la tarda i tenen marge de sobres amb el toc de queda. Però els espanyols es presenten a les deu de la nit i això t'obliga a servir corrent perquè tinguin temps. I, per descomptat, ja no queda marge per al 'gintònic'».

A dos quarts d'una de la matinada, vehicles dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Platja d'Aro es van deixar veure pel passeig comercial i també pel marítim per recordar amb la seva presència que el toc de queda era una realitat i que s'aproximava. A l'interior de locals com el Beout res semblava estar més lluny dels plans dels clients d'interrompre bruscament la marxa que portaven. Tampoc en el Charlies o a l’A Sac els joves feien la impressió d’entregar la nit. Aquests tres bars de copes van haver de fer fora la gent al carrer en temps de descompte. Faltaven minuts per a la una de la matinada i davant d’aquests locals hi havia crits, empentes, rialles i coquetejos a ple rendiment. Va ser un miratge. A la una de la matinada, la massa va desaparèixer.

Des de la Policia Local de Platja d'Aro detallaven que el dispositiu per fer que es complís el tancament nocturn està coordinat amb els Mossos i que no preveia incidents a la platja. Si això succeïa, si la sorra es convertia en un fortí de botellons, actuarien, deixaven clar. No va passar. Els únics que van meditar seriosament ignorar el toc de queda van ser grups aïllats de joves estrangers, que preguntaven als cambrers si a ells també els multarien i si, en cas que ho fessin, la sanció arribaria fins al seu país d'origen. Van marxar a l'hotel no tement una sanció sinó abatuts en veure’s sols en un poble que se n’havia anat a dormir.

El toc de queda, validat per l'autoritat judicial i decretat pel Govern de la Generalitat, afecta els municipis de més de 5.000 habitants amb una incidència acumulada igual o superior a 400 casos per cada 100.000 habitants durant l'última setmana. La restricció a la mobilitat nocturna entrarà en vigor a partir d'aquest cap de setmana, tindrà lloc entre la 1.00 i les 6.00 hores i estarà vigent durant set dies prorrogables. «Ningú es creu que això ho aixequin en set dies. Pinta que s'allargarà molt més», concloïen els cambrers d'una Platja d'Aro que s'ha quedat sense copes.