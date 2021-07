Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per cultivar quatre plantacions de marihuana dins una explotació ramadera a Cruïlles.

L'home havia plantat la droga en una zona boscosa i de camps de la finca. Els Mossos han arrestat l'empleat i comissat 590 plantes.

L'arrestat pels agents de la Comissaria de La Bisbal d’Empordà és un home de 37 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura a qui acusen de ser el presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.

A mitjans del mes de juny els Mossos d’aquesta comissaria van tenir coneixement que en una zona boscosa i de camps d'una explotació ramadera a Cruïlles hi hauria una possible plantació de marihuana.

El passat 13 de juliol efectius de la Unitat d’Investigació van realitzar una entrada i inspecció en aquesta finca. Durant l’escorcoll van localitzar un habitatge tancat i una motocicleta estacionada, però ningú als voltants. A uns cinquanta metres i a través d’un corriol, s’accedia fins a quatre plantacions de marihuana amb 590 plantes d’entre 1,20 i 1,50 metres d’alçada.

També es van trobar diverses garrafes de plàstic amb productes relacionats amb el creixement de plantes i vegetació, restes de begudes i menjar, i mànegues de reg.

De la investigació va resultar que un dels treballadors d’aquesta explotació ramadera havia aprofitat per cultivar aquestes quatre plantacions de marihuana ocultades dins la finca. Els Mossos van detenir el treballador com a responsable de la plantació per un delicte contra la salut pública.

El detingut, a qui no li consten antecedents, serà citat aviat per declarar davant l’autoritat judicial competent de La Bisbal d’Empordà.