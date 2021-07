Un any més, i per tercer any consecutiu, trenta nens i nenes de Palafrugell gaudeixen d’un casal esportiu gratuït. Aquesta activitat es desenvolupa a les instal·lacions del Club de Tennis Llafranc, gràcies a la col·laboració amb CaixaBank, que canalitza fons de la Fundació «la Caixa», i l’Ajuntament de Palafrugell. El casal està destinat a tots aquells infants d’entre 12 i 16 anys de famílies amb recursos limitats, té una durada de dues setmanes, que es concentren en les dues primeres del mes de juliol. En horari de 9 del matí a 3 de la tarda, els nens i nenes realitzen diferents esports, com classes de pàdel diàries i altres sessions de multiesport. El casal també inclou el dinar i el servei de transport des del nucli de Palafrugell fins al Club de Tennis Llafranc.