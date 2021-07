La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha aixecat 19 actes per incomplir el toc de queda durant el primer cap de setmana d'aplicació en aquest municipi. I és que la població és una de les 22 de Girona on s'ha establert el confinament nocturn.

Entre divendres i diumenge també han enxampat prop d'una vintena de conductors beguts o drogats.

Divendres van entrar en vigor les mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció de la pandèmia de Covid 19.

D’entre les mesures recollides a la normativa destaca la prohibició de desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 01.00 hores i les 06.00 hores.

Durant el primer cap de setmana amb mesures restrictives en la mobilitat nocturna, la Policia Local de Castell-Platja d’Aro ha aixecat 19 actes administratives a persones que incomplien les restriccions desplaçant-se sense justificació.

Així mateix, han detingut dues persones per requeriments policials de detenció que havien estat prèviament identificats en controls policials preventius.

22 denúncies per incivisme

Pel que fa a les infraccions a les ordenances municipals, destaquen les 24 denúncies per incomplir la normativa municipal en matèria de Civisme i Convivència consistents en pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns, incomplir l’horari de tancament d’establiments i consumir begudes alcohòliques en espais públics.

La Policia Local també ha aixecat 15 actes aixecades per la Llei Orgànica 4/2015 de Seguretat Ciutadana, per tinença i consum de substàncies estupefaents, intervencions temporals d’objectes perillosos i infraccions per desobediència i falta de respecte als agents.

Finalment també ha enxampat una vintena de conductors que anaven beguts o drogats al volant. Aquests han acabat amb 14 denúncies per alcoholèmies administratives i cinc atestats instruïts per alcoholèmies penals o drogotest positius.