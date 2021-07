El polifacètic artista Peyu serà l’encarregat de donar el tret de sortida als actes de la Festa Major de Santa Cristina d’Aro. Del 22 al 25 de juliol es concentren els actes festius que s’han programat seguint les mesures sanitàries. La cursa popular en diferents categories que s’havia de celebrar fa uns dies i que havia de servir per començar a engrescar la gent es va acabar suspendent però el plat fort arriba ara.

L’actor i humorista Peyu serà l’encarregat de donar lectura al pregó inaugural de la festa. L’acte s’ha programat el dia 22 de juliol, a 2/4 de 10 de la nit, a l’esplanada de darrere l’Espai Ridaura. Aquest espai serà bàsicament l’escenari de la majoria d’actes d’aquests dies. Peyu fa teatre, televisió i ràdio, entre moltes altres disciplines i de ben segur que arrancarà els somriures dels veïns i veïnes de Santa Cristina en l’inici de la festa major. Actualment protagonitza dos actes: d’una banda, «L’home orquestra», i de l’altra, «El Gallardo español». El seu pregó serà el preludi de l’espectacle de la mostra de talent jove que porta per títol «Fot-li que és de Santa!».

L’endemà, el dia 23 de juliol, serà també una de les jornades més destacades de la festa major amb el concert programat de la sempre alegre i divertida orquestra Di-Versiones. La seva actuació serà també a l’esplanada de darrere l’Espai Ridaura a partir de 2/4 d’11 de la nit.

El cap de setmana concentrarà la majoria d’activitats. Torna per exemple el campionat de tennis taula el dissabte 24 de juliol organitzat pel Club Tennis Taula Santa Cristina i, a les 12 del migdia, se celebrarà la missa a la patrona amb acompanyament d’una representació de la coral de Santa Cecília. Una de les activitats que de ben segur atraurà més la curiositat dels joves és l’escape room que s’ha programat a la plaça de l’1 d’octubre de 2017 i on els participants tindran la missió de desactivar una bomba de fum. Es tracta d’una activitat familiar per a totes les edats i amb una durada d’uns 40 minuts.

A la nit, la música prendrà tot el protagonisme amb Els Montgrins. D’una banda, a les 8 del vespre tindrà lloc el concert i dues hores més tard la mateixa formació serà l’encarregada d’amenitzar el ball.

El darrer dia de la festa els actes es concentraran a la tarda-vespre amb l’espectacle infantil a càrrec del grup El Pot Petit i les havaneres que aniran a càrrec del conjunt Americanus. Finalment, el castell de focs artificials a càrrec de la colla les Gàrgoles de Foc posarà el punt i final als actes festius, que seguiran en tot moment les normes dictades.

Des de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro es demana a tota la gent que sigui responsable i que se segueixin en tot moment i de manera rigurosa les indicacions sanitàries per tal que tothom pugui gaudir d’una festa major. Ha costat molt arribar fins aquí i ara es vol poder celebrar la festa amb les màximes garanties.

D’altra banda, pel que fa al vessant cultural, cal destacar que fins al 25 de juliol es pot visitar a la sala d’exposicions de «la Caixa» l’exposició de pintures de Joaquim Comes. L’horari de visita és divendres i dissabtes de 6 de la tarda a les 9 del vespre i els diumenges d’11 del matí a 1 del migdia. A més, fins al proper 31 d’agost es pot veure a l’Espai Ridaura l’exposició de cartells de la festa major d’aquest any.