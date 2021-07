Els 135 nens i 15 monitors desallotjats aquest dijous per l'incendi del Massís del Montgrí, podran tornar-hi a l'hora de dinar, en comprovar que no hi ha risc. Els Bombers els van fer sortir de l'immoble preventivament, malgrat que les flames no estaven a tocar. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha confirmat que són els únics que s'han hagut de desallotjar i que no hi ha hagut cap domicili afectat. Colomí es mostra «optimista» amb l'evolució de l'incendi que ha calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. El batlle ha explicat que el foc es va iniciar en una zona de difícil accés per on passa una línia d'alta tensió. «Ara caldrà recuperar-ho», ha finalitzat.