Els Bombers confien estabilitzar l'incendi que crema des de fa prop de 20 hores al massís del Montgrí aquest divendres a la tarda. El cap de l'operatiu, Antonio Valdepeñas, ha explicat que el problema principal es concentra al flanc dret on hi han hagut algunes revifades pel vent de Garbí que bufa en aquesta zona del Baix Empordà. A més, en aquesta part de l'incendi hi ha una àmplia zona arbrada que ha donat algun ensurt als Bombers. Valdepeñas, ha advertit que hi ha focus secundaris a centenars de metres del perímetre i, per això, demana que «ningú s'hi acosti», tenint en compte que es tracta d'una zona molt turística. D'altra banda, els Agents Rurals, han aclarit que, de moment, no treballen amb cap hipòtesi sobre les causes del foc.