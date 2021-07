L’Ajuntament de Palafrugell mostra el seu rebuig a les pintades i actituds intolerants que s’han viscut durant les darreres setmanes a Palafrugell. El consistori s’ha mostrat ferm en la lluita contra les actituds LGTBI-fòbiques després dels últims episodis on s’han detectat pintades a façanes d’habitatges que es mostraven agressives contra determinats col·lectius i, al mateix temps, s’han sostret diverses banderes LGTBI+ que onejaven a espais públics del municipi. Per aquest motiu, s’han tornat a col·locar les banderes i es procedirà a netejar les pintades el més aviat possible. L’Ajuntament assegura que no permetrà aquestes actituds que van més enllà de l’incivisme i, al mateix temps, també investigarà a través de les diferents càmeres de vigilància a les persones que hagin comès aquests actes, amb l’objectiu de sancionar-los.

La regidora d’igualtat, Mònica Tauste, considera que cal «una resposta com a societat» per aturar la «impunitat» amb què actuen últimament els agressors LGTBI-fòbics. «L’augment dels discursos intolerants i populistes són perillosos i volen tallar la llibertat, que sempre ha estat una característica del poble palafrugellenc». Al mateix temps ha manifestat que «no podem perdre els nostres drets i conquestes assolides després d’anys de lluites i reivindicacions»

D’altra banda, l’Ajuntament també es posa a disposició de totes les persones i de tots els col·lectius que es troben afectats per aquestes situacions per tal que puguin denunciar fets com aquests.