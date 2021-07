Els Bombers confiaven estabilitzar al llarg d’aquesta passada nit l’incendi que crema des de dijous al massís del Montgrí després, en paraules del cap operatiu del cos Jordi Martín, d’«un dia dur, el més dur des del 2003». El vent i les elevades temperatures van impedir fer-ho ahir a la tarda, quan es van produir diversos focus secundaris i represes dins el perímetre de l’incendi. I, ja entrada la tarda, fins i tot un focus secundari fora del perímetre de l’incendi, tot i que el van poder aturar abans que es fes més gros. El cap de l’operatiu, Antonio Valdepeñas, va explicar que el problema principal es va concentrar al flanc dret, on hi ha una àmplia zona arbrada que va donar algun ensurt al personal que hi va treballar durant tota la jornada d’ahir. Amb la previsió que, amb l’arribada del vespre, el vent aniria a menys, la intenció dels bombers era acaba d’estabilitzar el foc al llarg d’aquesta passada nit deixant rere seu al voltant de 100 hectàrees cremades al parc natural.

El director dels serveis territorials d’Interior a Girona, Jordi Martinoy, va explicar que, a banda del vent, també hi ha un altre element que va dificultar les tasques per extingir el foc: l’orografia del terreny, que ha obligat a utilitzar maquinària pesada per obrir camins en alguns punts. Va afegir que afortunadament no es va declarar cap altre incendi, fet que va permetre concentrar tots els efectius a Torroella.

Per la seva part, el cap dels Agents Rurals a Girona, Ignasi Dalmases, va detallar que el cos encara no treballa amb cap hipòtesi sobre l’origen de les flames. Dalmases va explicar que havien desplegat «totes les unitats» per analitzar les dades corresponents. De fet, al llarg d’ahir al matí, els Agents Rurals també van estar sobrevolant la zona amb les unitats de drons.