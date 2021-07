L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha engegat un projecte per acompanyar les persones grans en situació vulnerable a la platja. El servei ofereix transport del domicili de les persones fins a la platja i l’acompanyament de dues treballadores familiars. Una vegada a la platja, les treballadores els acompanyen fins a l’aigua. Posteriorment, el servei de transport els torna a casa. De moment, l’Ajuntament ha optat per fer una prova pilot seleccionant persones amb problemes lleus de mobilitat que tenen més de 65 anys per participar en el projecte. Actualment hi ha deu participants, però la intenció és poder-lo ampliar properament. El servei s’ha posat en funcionament aquesta setmana i durarà fins a la primera quinzena d’agost.