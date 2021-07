Tercer gran incendi a l’Empordà en vuit dies. Els Bombers treballen des d’ahir a la tarda en un incendi forestal que es va declarar a Ventalló (Alt Empordà) i que a la nit avançava cap a Garrigoles i Les Olives (Baix Empordà) empès per la tramuntana. Al tancament d’aquesta edició ha havia cremat més de seixanta hectàrees.

L’alcaldessa de Ventalló, Remei Costa, va explicar que el foc va començar a la zona coneguda com el Forn, que no és de difícil accés, va saltar la carretera i va evolucionar cap a les Olives i Garrigoles. Al vespre, no es preveien afectacions pels veïns del municipi ja que el foc era lluny de zones habitades.

L’avís del foc es va rebre a les 17.32 hores en una zona boscosa propera a la GI-624, als Masos de Ventalló. Com a mesura preventiva es van tallar les carreteres GI-624 a Ventalló, la GI-623 fins a Camallera i la GI-631 a Vilopriu.

Durant tota la tarda van treballar en l’incendi 36 mitjans terrestres i vuit aeris dels Bombers. El foc ha coincidit amb el temps amb un altre important foc forestal a la Conca de Barberà i l’Anoia, cosa que impedeix destinar més dotacions a les tasques d’extinció. Cal recordar, a més, que hi ha diverses dotacions que segueixen remullant el foc que es va declarar al Massís del Montgrí. A més, la zona ja va patir dos incendis menors la setmana passada.

Aquest és el tercer incendi important que afecta l’Empordà en poc més d’una setmana. Divendres de la setmana passada es declarava a Llançà un foc que va cremar 400 hectàrees, la majoria dins el parc natural del Parc de Creus. Sis dies més tard, les flames van calcinar un centenar d’hectàrees al parc del Montgrí, en un incendi que encara no s’ha donat per extingit.