L’Ajuntament de Torroella considera que ara és «el moment d’invertir» en el parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, després de l’incendi que ha cremat 91 hectàrees. L’alcalde de la localitat, Jordi Colomí, va recordar ahir que des de que es va declarar zona protegida fa més de 10 anys només s’ha pogut legislar, però no s’hi han posat diners. «Hi ha hagut problemes pressupostaris, però ara és el moment d’invertir», assenyalava Colomí. Una de les vies per les que aposta el batlle són les pastures de ramats.

En aquest sentit, Colomí explicava que fa dues dècades n’hi havia una desena i ara amb prou feines en queda un. Des del consistori també van agrair l’actitud dels veïns i demanen «precaució» de cara a aquest cap de setmana.

L’incendi, que ahir al vespre encara no estava extinguit, va ser estabilitzat pels Bombers la nit del dijous, després d’una tarda «complicada» per culpa del vent que va bufar i que va provocar revifalles.

Efectius fins el dimarts

El foc es va declarar dijous a dos quarts de set de la tarda i va afectar unes cent hectàrees de massa forestal del parc natural. El cap d’intervenció de l’incendi, Antoni Valdepeñas, va concretar que van poder donar per estabilitzat el foc a dos quarts de nou del vespre. Valdepeñas ja va remarcar dijous que trigarien dies a poder donar el foc per extingit perquè «tota la zona està molt calenta» per les temperatures altes i perquè el sotabosc està brut. «Segurament hi mantindrem efectius fins dimarts i amb l’ajuda de les ADF estarem fent rutes d’observació i vigilància, sobretot al límit entre la zona cremada i la zona verda», va concloure.

Control d’accessos

Els Agents Rurals van aprofitar ahir per denunciar l’entrada de turistes, ciclistes i curiosos al massís del Montgrí, saltant-se la restricció que impedeix entrar en aquest espai natural. El cap del cos a Girona, Ignasi de Dalmases, lamenta que aquesta actitud «entorpeix» la feina dels Bombers, que segueixen a la zona remullant les parts afectades. De Dalmases demana «responsabilitat» als ciutadans i diu que han hagut de demanar ajuda a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per controlar els accessos. «No podem tenir un agent rural a cada entrada de cada espai natural», va recordar.

Dalmases va apuntar també que aquestes prohibicions «no són gratuïtes» i que es posen «per evitar el risc d’incendi». En aquest sentit, el cap dels Agents Rurals a la Regió de Girona adverteix que les persones que entren en espais quan està prohibit «poden ser un la causa de l’inici d’un foc». Per això, deixa clar que sancionaran aquells que se saltin la restricció si «hi ha una clara evidència» que qui no ho respecti era conscient que no ho podia fer.