Una imatge que era tan típica entre els anys 40 i els 60, quan els cotxes s’apilonaven a un descampat per veure a la gran pantalla els films d’aquella època, ha ressorgit en els últims anys per acabar convertint-se en un pla de vespre típic d’anunci d’Estrella Damm.

Sota el nom de Cinema Brava, va néixer l’any passat a Begur un projecte que compleix totes aquestes expectatives i que enguany retorna amb la segona edició del seu festival d’autocinema, música i gastronomia. Ho fa amb el projecte renovat i amb noves incorporacions i modificacions per acabar d’arrodonir l’experiència estiuenca dels seus visitants. L’espai es troba ubicat al Turó de Can Pinc, a pocs metres del Mas Carmen Amaya de Begur, i compta amb 8.700 metres quadrats de superfície i amb aforament per a 50 cotxes.

Al darrere d’aquest projecte hi ha tres amics, residents a Barcelona però amb el costum d’estiuejar a aquest municipi: Patricia Serra, Alex Cruylles i Matu Marsicano. Cruylles explica que la idea del projecte va ressorgir en ple confinament, quan van trobar-se tancats a Begur. Amb l’objectiu de «potenciar la riquesa i la imatge de la comarca, promovent esdeveniments, estimulant l’oci garantint les mesures de seguretat», van decidir tirar endavant un autocinema, una idea que s’estava popularitzant de nou a la resta del món, però que encara no s’havia fet mai a la Costa Brava. Enguany, a diferència de l’any passat, Cinema Brava ofereixen servei de food trucks al mateix espai, amb l’objectiu de fomentar que els visitants gaudeixin d’un pla «més complet» abans de fer el visionament del film. D’altra banda, i per aquesta mateixa raó, es realitzaran gairebé una trentena de concerts de petit format i monòlegs a partir de les set del vespre.

Clàssics a la gran pantalla

Dins el catàleg de pel·lícules que es projectaran hi ha clàssics com Forrest Gump, Los odiosos ocho, Cinema paradiso, o d’altres com Bohemian Rhapsody, Mamma Mia o Barcelona, nit d’estiu. «Són pel·lícules que venen de gust veure i que les repetiries milers de vegades», explica un dels membres de l’organització. Per primer cop a més aposten pel cinema d’animació incorporant la pel·lícula de Disney Up.