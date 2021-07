La pressió assistencial és especialment delicada als hospitals comarcals del litoral gironí. Ahir aquest diari alertava de la gravetat de la situació a l'hospital de Blanes i avui les males notícies arriben de l'hospital de Palamós. Segons informen els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), actualment a l'hospital hi ha 38 pacients amb covid-19 ingressats, el que suposa el 35% de tots els hospitalitzats. Per tal de donar cabuda a tots aquests pacients, s'ha destinat tota la quarta planta a pacients amb el virus i s'han cancel·lat les intervencions quirúrgiques programades, deixant només els quiròfans d'urgències i neoplàsies actius.

La setmana del 19 al 24 de juliol es van ingressar 134 pacients a l'Hospital de Palamós, dels quals 43 (32%) eren per covid-19. Destacar que no s'havien ingressat tants pacients COVID en una setmana a l'hospital des de la primera onada de la pandèmia. Respecte la setmana anterior, els ingressos van incrementar un 6%, en canvi el nombre de pacients amb el virus ingressats va augmentar un 115%.

Com a conseqüència, hi ha tretze professionals positius de covid-19, dels quals cinc no estan correctament vacunats. Els vuit restants, tot i estar ben vacunats han tingut una PCR positiva i transmeten la malaltia, motiu pel qual han d'estar aïllats, tot i trobar-se bé.

Els positius es disparen

D'altra banda, la setmana del 21 al 27 de juny, es va multiplicar per més de set el nombre de positius detectats per TAR o PCR, fet que suposa un augment de més del 600% respecte la setmana anterior. La setmana passada (setmana del 19 al 24 de juliol), SSIBE va detectar 225 casos positius, el que suposa que en cinc setmanes han augmentat el nombre absolut de PCR i TARs positius un 1800%.

Actualment estan fent unes 3.100 proves diagnòstiques (TARs i PCRs) a la setmana, de les quals el 10% són positives. Aquestes proves s'estan fent tant a pacients simptomàtics que consulten als CAPS o urgències de l'hospital, com aquells pacients que han d'ingressar sigui pel motiu que sigui o també als pacients que s'han de fer alguna prova o intervenció quirúrgica a l'hospital de Palamós

Respecte a la setmana anterior, el nombre de proves diagnòstiques realitzades ha augmentat un 10%, però el nombre de positius ha disminuït un 15%.

Nou pacients aïllats a Palamós Gent Gran

Finalment, pel que fa a Palamós Gent Gran, actualment hi ha nou pacients amb el virus ingressats a la planta d'aïllament. La setmana passada es van fer 29 ingressos a Palamós Gent Gran (el nombre més alt d'ingressos des de principis del 2020), dels quals el 25% eren pacients amb covid-19. Amb la situació epidemiològica actual i amb l'objectiu de protegir tant als pacients com als familiars i professionals, s'han reduït i restringit visites a Palamós Gent Gran i a l'hospital.