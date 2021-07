La mestra jubilada de Palafrugell investigada per incitar l'odi a un guàrdia civil ha tornat aquest matí als jutjats. Se l'ha citada a declarar altra vegada, ara també per injúries i amenaces, per fer un comentari a xarxes socials contra un agent que va participar a les càrregues de l'1-O.

La professora, Mariona Reig, que té 70 anys i mobilitat reduïda, ha rebut el suport d'una cinquantena de persones, entre les quals l'exconsellera Dolors Bassa. I com ja va fer l'altra vegada, s'ha tornat a acollir al dret a no declarar. Diu estar "tranquil·la" i creu que tot el procés només busca "que estiguem callats". "Però diré el que em sembli, m'he passat mitja vida ensenyant coneixements i valors: creieu que diria una mala paraula?", s'ha preguntat.