El xef empordanès amb estrella Michelin i propietari del restaurant de Llafranc Casamar, Quim Casellas, es posa al capdavant dels fogons de l’Espai Peix de Palamós aquest estiu per conduir els show cookings.

L’objectiu del projecte és el d’apropar a la ciutadania el peix fresc desembarcat als ports de la Costa Brava, posant en valor la seva qualitat, i per a fer-ho se servirà d’alguns dels plats tradicionals però també de la seva visió de la cuina, plena de maridatges, de colors i sabors.

Durant aquest estiu Quim Casellas i el seu equip es fan càrrec de la realització d’aquests show cookings que tenen lloc a l’Espai del Peix coincidint principalment amb els divendres i dissabtes, a les 20 h, donant a conèixer les espècies, les tècniques de pesca amb les que s’han pescat i les receptes que el xef ha triat per a cada ocasió.

La cuina de Quim Casellas destaca per utilitzar productes de proximitat i evidentment el peix o el marisc del litoral gironí no falta mai en les seves propostes gastronòmiques. Aquesta vinculació amb el sector i el producte pesquer, va ser reconeguda l’any 2016, on l’Ajuntament de Palamós i la Confraria de Pescadors del municipi, el varen guardonar com Ambaixador de la Gamba de Palamós.

Els show cookings són activitats de degustació de plats a base de peix fresc, acompanyades per vi de les caves Peralada i cervesa Inedit Damm. Es Durant els mesos de juliol i agost, l’Espai del Peix de Palamósdedica els divendres a la Cuina marinera, amb quatre plats; i els dissabtes programa la Nit dels sentits, amb cinc plats. Els tiquets es poden adquirir a la plataforma de venda online del museu de la pesca.