Els Banys de S’Agaró celebren el centenari ajornat per la COVID

Els Banys de S’Agaró han celebrat aquest dissabte el seu 101 aniversari, després que la pandèmia obligués a anul·lar l’acte previst l’any passat pel centenari. Un negoci que va començar el 1920 de la mà de Josep Ensesa Pujades i que diverses generacions han anat mantenint fins a dia d’avui. Les particulars casetes segueixen col·locades a tocar de la platja de S’Agaró en el que s’ha convertit en una de les imatges icòniques de l’estiu. Els clients lloguen aquests espais per poder-se canviar o deixar els estris de bany. Un negoci familiar i centenari que ahir va comptar amb la visita i la felicitació del conseller d’Economia de la Generalitat Jaume Giró, que ha lloat haver-se mantingut al llarg dels anys.

En aquest sentit, Giró va destacar la importància de tirar endavant un negoci centenari «que resisteixi el pas del temps». El conseller va remarcar que això «només s’aconsegueix amb la cultura del treball i de l’esforç» i ha animat a la família a seguir endavant «molts anys més». Giró va recordar un assaig de Walter Benjamin sobre la importància de «la constància i la convicció de fer bé les coses». «Això que ha fet la família Ensesa, resisteix el pas del temps», va concloure el conseller.

La família ahir va voler retre un homenatge als 100 anys de les casetes organitzant una paella popular per als clients com a agraïment per la seva confiança i fidelitat. A més es va inaugurar una exposició de fotografies antigues que es podrà veure a la botiga. La celebració del centenari dels Banys de S’Agaró s’havia de fer l’any passat però la pandèmia ho va fer ajornar.

L’explosió del turisme

A la platja de Sant Pol, en un litoral pràcticament verge, fa 100 anys un grup d’emprenedors va aixecar el cap, va contemplar l’entorn i va arribar a la conclusió que allò era un eixam d’oportunitats entre Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols. I des de llavors, si Barcelona té a Gaudí, aquest poblet té els seus casetes de bany, de la consolidació es celebra el seu centenari i una mica més.

Hi va haver alguns intents durant els primers anys de la dècada de 1910. No gaire lluny d’aquí, a la Fosca de Palamós, l’empresari Remigio Tauler havia construït el 1912 l’Hotel Jeroglífic. Anaven apareixent petites llavors d’un cultiu molt diferent al de l’època, quan encara abundava la vinya. Aquí, a S’Agaró, va succeir molt poc després amb la instal·lació de les cases de bany.

Un dels que ho va intentar va ser Isidre Pijuan, que tenia una granja al costat de la platja i va decidir instal·lar unes barraques de fusta. D’aquelles primeres experiències va acabar un projecte més elaborat: 45 casetes que es van obrir al juliol de 1919 de la mà de Manuel Bosch.

A l’any següent, Vicenç Gandol i Josep Ensesa van comprar per 10.000 pessetes el negoci, que van reinaugurar l’11 de juliol de 1920 convertit en un autèntic complex de vacances i sota el nom de Bany de Sant Pol. Aquella platja, fins aleshores deserta i silenciosa, va passar a estar ocupada per una terrassa. I a cada costat, deu casetes pintades de colors. Als banys la gent no només entrava a l’aigua agafada d’una corda -la majoria no sabia nedar-, sinó que amb el temps es van convertir en un centre social i lúdic.

Gandol i Ensesa oferien activitats diverses per atraure tot tipus de clients. El 1922 Josep Ensesa va demanar permís a l’Ajuntament per construir uns banys permanents. El maig de 1928 es va canviar el nom pel de Banys de S’Agaró i a principis de 1929 Ensesa Pujadas va ampliar les instal·lacions i va obrir el que seria el restaurant de la platja, dissenyat per Rafael Masó. El 1935 els Banys i el restaurant es van incendiar. Per aquest motiu, Ensesa va voler renovar-ho i va contactar amb l’arquitecte Francesc Folguera per a dissenyar un nou restaurant, l’actual Taverna del Mar, que es va inaugurar el 1936.

centenari dels banys de s’agaró. 1 El conseller Giró i les germanes Ensesa, ahir davant dels Banys de S’Agaró F

2 Les casetes de fusta, vistes des del darrere.

3 Una imatge històrica dels banys de s’Agaró F