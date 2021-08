Calonge i Sant Antoni van tancar divendres la segona edició de les jornades L’Empordà Es Mou, un esdeveniment organitzat per l’Associació d’Empresàries i Directives de l’Empordà per debatre la situació social, econòmica i cultural del territori. «La Salut després de la covid», amb Oriol Estrada, doctor en Medicina i director d’Innovació i Processos Transversals de la Gerència Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut, va centrar la jornada del divendres al castell de Calonge. Estrada va destacar que «la covid ens ha ensenyat que no hem estat previsors, altres països del món han estat més preparats que nosaltres. Les mesures eren necessàries, però hauríem d’haver estat més decidits», va qüestionar.