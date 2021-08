L’Ajuntament de Palafrugell ha aprovat amb el suport de tots els grups municipals una moció institucional en defensa dels drets LGTBIQ+. La moció va ser aprovada en l’últim ple, on el regidor de JuntsxCat, Marc Heras, va afirmar que «durant l’última setmana vam veure actes d’incivisme i vandalisme contra els símbols de lluita del col·lectiu i pintades que no mereixen altre qualificatiu que rebutjables». Heras també va dir que «davant d’aquesta situació no podem fer ni un pas enrere i hem de donar veu a cada agressió i a cada atac per defensar la llibertat que cada persona té a ser, a sentir, a estimar i a viure com ho consideri».

Per aquest motiu, l’Ajuntament va acordar instar el Govern de la Generalitat a aplicar la llei per garantir els drets del col·lectiu LGTBIQ+ i eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i especialment el seu règim sancionador.

D’altra banda, l’Ajuntament també es posa a disposició de totes les persones i de tots els col·lectius afectats per situacions intolerants perquè les puguin denunciar. A més, el Servei d’Atenció Integral (SAI), seguirà assessorant la ciutadania a través de les xarxes socials com l’Instagram @espailgtbipalafrugell, el seu telèfon 972 61 18 79 o el seu correu electrònic espailgtbi@palafrugell.cat.