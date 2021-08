El viver d’empreses de Forallac, Nexes, s’ha declarat aquest estiu com el primer viver d’empreses de l’Estat que funciona íntegrament amb energia solar. Aquest avanç ha estat possible gràcies a una nova instal·lació que ha implementat l'Ajuntament del municipi a l’empresa, amb l'objectiu «d'avançar cap a un consum més sostenible i respectuós amb el medi ambient·. La instal·lació, a més, ha anat a càrrec de l'empresa Fotovol, que s'ha instal·lat recentment al viver d’empreses de Forallac.

Estalvi energètic

La instal·lació genera 31.846 Kwh anuals que valorats al preu de compra de la comercialitzadora elèctrica, representarà, segons l’Ajuntament, 3.036,32 euros anuals d'estalvi. Tanmateix, afegeixen que la inversió projecta una amortització de 5 anys i un estalvi acumulat als 25 anys de 76.411 euros. A més, destaquen que aquests 31.846 kWh anuals significaran, al final del període de garantia dels panells solars, una producció de 750.000 kWh, equivalents a 180 tones de CO2 no emesos a l'atmosfera.

Carles Frigola, regidor de Medi Ambient i Promoció Econòmica, argumenta que «amb aquesta instal·lació, Nexes, el viver d’empreses municipal de Forallac, continua essent un exemple d'innovació i de lideratge, en aquest cas, en l'àmbit de la transició energètica i l'adaptació al canvi climàtic. Frigola avança que «aquesta és una línia de treball estratègica per a l'Ajuntament de Forallac, en la qual es vol avançar decididament tant en l'àmbit de les instal·lacions i els equipaments municipals, com en la sensibilització a la resta de la població».

El «millor» de Girona

D’altra banda, el viver d’empreses de Forallac ha estat reconegut recentment com el primer viver d'empreses de les comarques gironines i el tercer de Catalunya, del rànquing 2020-2021 que elabora la fundació FUNCAS, una institució de caràcter privat, sense ànim de lucre, creada i finançada per la Confederación Española de Cajas de Ahorros, a través de la seva Obra Social. Aquest informe recull un total de 424 vivers d'empreses a tot l'Estat i de 95 a tot Catalunya.

L'equipament de Forallac, doncs, es manté com un dels referents en el seu àmbit. Des de l’Ajuntament destaquen que el viver és «un exemple per a d’altres municipis i organismes que volen engegar projectes similars», motiu pel qual sovint el visiten delegacions per conèixer el seu model organitzatiu i d’administració.

A Nexes hi ha actualment una trentena d'empreses que ocupen un 50 treballadors i facturen al voltant de 5 milions d'euros.