L’Institut de Ciències del Mar (ICM) de Barcelona va instal·lar el passat mes de juny una estació CoastSnap per monitorar els canvis de la línia de costa a la platja de Castell (Palamós). Amb l’ajuda de la ciutadania, busca comprendre la reacció de la platja davant de les tempestes, així com els canvis que experimenta la línia a llarg termini.

L’estació CoastSnap consta d’un petit faristol amb vistes a la platja i serveix perquè totes les persones que passin per aquell punt puguin fer les seves fotografies de la costa i compartir-les a l’IMC mitjançant un correu o a través de les xarxes socials.

Aquesta tècnica que consisteix a fer instantànies de forma repetida des d’un mateix punt, ja ha estat utilitzada pels investigadors de l’ICM en altres ocasions, per mesurar l’impacte d’algunes tempestes sobre la costa. Un dels principals avantatges de l’estació és que permet determinar la línia de la costa amb una precisió similar a la dels equips professionals de topografia.

«Aquest sistema és una alternativa complementària a les estacions de monitoratge fixes i és d’interès en llocs on el desplaçament des dels centres de recerca no pugui realitzar-se amb la freqüència necessària», assenyala Ruth Durán, una de les investigadores de l’ICM involucrades en el projecte.

A més, aquest projecte també s’ha impulsat a altres comunitats d’Espanya, com a Galícia, Andalusia i les Illes Balears, i Durán subratlla que “en aquest tipus de projectes, la coordinació tant en l’àmbit internacional com nacional facilita que s’estableixin els protocols necessaris per a l’obtenció de dades de qualitat”.

De fet, Coastsnap va néixer el 2017 com un projecte pilot entre el Laboratori d’Investigació de l’Aigua de la UNSW i el Departament de Planificació, Indústria i Medi Ambient de Nova Gal·les de Sud (Austràlia). En aquest cas, es van instal·lar dues estacions CoastSnap a les platges del nord de Sydney amb l’objectiu de desenvolupar algoritmes per cartografiar els canvis en la línia de costa a partir d’imatges fetes per la ciutadania.

En el cas de Castell, al llarg d’aquest primer mes, els investigadors han rebut desenes de fotografies amb les quals l’Institut podrà analitzar el progrés de la platja en les pròximes dècades.

Projectes de ciència ciutadana com aquest posen en relleu que la població pot exercir un paper clau per donar continuïtat a sèries històriques en les quals l’adquisició de les dades es fa sempre de la mateixa manera i de forma continuada.