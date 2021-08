La Policia Local de Palafrugell ha denunciat administrativament un vehicle amb matrícula francesa que circulava pel municipi baix-empordanès i un dels acompanyants va llançar una burilla encesa per la finestra. El cas s'ha fet viral aquest dilluns a través d'un vídeo difós a les xarxes socials. Després que el cos local veiés el vídeo ha aprofitat per localitzar el vehicle a través de les càmeres de videovigilància que hi ha al municipi i, d'aquesta manera, identificar la matrícula del vehicle per tramitar la denúncia. Ara, el conductor s'exposa a una sanció de fins a 200 euros per aquesta acció incívica.

La Policia Local intentarà localitzar el conductor per si encara està de vacances per la zona i entregar-li en mà la denúncia. Si no el troba, tramitaran la multa per enviar-li per correu postal.

Des de l'Ajuntament de Palafrugell han agraït diversos veïns que han fet arribar les imatges de vehicle en qüestió. A més, recorden que a causa de la sequera i en episodis de calor com l'estiu és més perillós que mai llançar cigarretes enceses per la finestra i poden originar un incendi forestal.