El PSC de Palafrugell reclama la dimissió o bé el cessament del càrrec de la regidora d’Infància i Joventut i Polítiques d’Igualtat, Mònica Tauste, després que infringís el toc de queda imposat a la ciutat.

Tauste va posar el seu càrrec a disposició de l’alcalde (ERC) en una carta en què reconeixia haver-se saltat la mesura de la Generalitat el dissabte 24 de juliol. L’alcalde, Josep Piferrer, va obrir un període de reflexió per valorar el contingut de l’escrit.

El portaveu socialista, Juli Fernández, lamenta que el govern intenti dissimular una actuació fora de la llei per part de la regidora. A més, assenyala que la posada a disposició d’un regidor es produeix per accions polítiques de gestió de la seva àrea, i no pas per casos com aquest.

Al ple del dimarts 27 de juliol, Fernández ja havia instat a l’alcalde a investigar una possible denúncia de la mateixa policia local a Tauste, i apunta que el govern no hauria fet res si el PSC no ho hagués explicitat.

El portaveu dels socialistes posa èmfasi que tenir un càrrec públic implica un plus de responsabilitat i que incomplir la llei només té una única sortida vàlida: la dimissió o el cessament. També es qüestiona l’autoritat moral del govern per demanar a la ciutadania el compliment de les restriccions si des de dins mateix s’incompleixen. Reclama, doncs, assumir responsabilitats.