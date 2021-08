Els Mossos d'Esquadra han atrapat a Calonge un conductor amb el permís retirat que va intentar fer-se passar per un altre home després de tenir un accident. Els fets van passar l'1 d'agost al vespre. Una patrulla va anar a assistir un accident entre dos cotxes a la C-31 i es van trobar amb què un dels conductors havia marxat corrents. Al cap de poc, aquest home va tornar al lloc i quan els mossos li van demanar la documentació, va intentar fer veure que era una altra persona. L'infractor, que té 51 anys i és veí de Palafrugell té el carnet suspès fins a l'octubre. Es dona la circumstància, a més, que tan sols durant aquest 2021 ja acumula fins a setze denúncies per delictes relacionats amb el trànsit.

Segons informen els Mossos, els fets van tenir lloc l'1 d'agost passat cap a les vuit del vespre. Una patrulla va anar a assistir un accident entre dos cotxes a la C-31 a Calonge (en concret, al quilòmetre 321).

Quan els agents van arribar a lloc, tan sols van trobar-se amb la conductora d'un dels dos turismes implicats en el sinistre. L'home que conduïa l'altre vehicle –els va explicar la dona- havia fugit corrents després del xoc.

Al cap de pocs minuts, els Mossos van veure un home apropar-se. Era l'altre conductor. Quan els agents li van demanar el permís de conduir, l'home va provar de fer-se passar per un altre. No era la primera vegada que ho feia. I de fet, com que un dels policies ja s'hi havia trobat, el va reconèixer i va desconfiar-ne de seguida.

La patrulla va iniciar les gestions per esbrinar la identitat real de l'home. Però al cap de poca estona, veient-se descobert, va ser ell mateix qui els va donar el nom i cognoms. Quan els Mossos van comprovar-ne la filiació, van veure com tenia el permís de conduir suspès temporalment, perquè un jutjat li havia retirat el permís fins al mes d'octubre.

Per això, el van denunciar per un delicte d'usurpació d'estat civil i un altre contra la seguretat viària per conduir amb el permís retirat. Es dona el cas que, tan sols en el que portem de 2021, l'home acumula fins a setze denúncies per delictes relacionats amb el trànsit.

L'endemà, el conductor va declarar a comissaria. I ara està a l'espera de comparèixer també davant el jutjat d'instrucció de Sant Feliu de Guíxols.