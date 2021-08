Agents de la Policia Local de Palamós es van concentrar ahir per reclamar més efectius. Ho han van fer sota el paraigua del sindicat CSIF, que és la força majoritària al cos policial.

El sindicat considera que fa anys que no es creen llocs de treball i això repercuteix amb el servei que rep el ciutadà.

A més, com va relatar el delegat del CSIF, Miquel Àngel Garcia la falta d’efectius i l’increment de serveis encara es nota més a l’estiu quan hi ha un increment de població. També denuncia que en els últims mesos s’ha incrementat la inseguretat. Concretament, la violència i delictes contra les persones.

El sindicalista que també és policia local explica que a Palamós caldrien més 10 deu agents nous al carrer per poder tenir una plantilla amb garanties.

Quan ara en canvi amb l’actual plantilla hi ha nits que només són una patrulla i es troben que davant de requeriments que necessiten de suport d’altres cossos policials. Per exemple en algunes baralles que hi ha hagut les últimes setmanes s’ha necessitat els Mossos -que també compten amb pocs efectius segons explica- i fins i tot una nit, van haver d’activar la Guàrdia Civil perquè els donés suport. Aquesta falta d’efectius també és un fet que coneixen els delinqüents i segons denuncia Garcia, això fa que es traslladin a la població a actuar.

La mobilització que es va fer ahir va comptar amb el suport de gairebé tota la plantilla, segons van assegurar des del sindicat. Els agents que estaven de servei no hi van poder participar.

A banda de reclamar l’increment de plantilla, els agents de la Policia Local de Palamós presents a la concentració també van voler explicar la situació a la ciutadania i per això, en una carpa del sindicat situada al costat del mercat, van repartir uns fulletons.

En aquests expliquen la situació que pateixen i s’informa que no s’han incorporat efectius des de fa 10 anys i que en canvi, s’ha perdut entre un 25 i 30% dels serveis de seguretat ciutadana. També hi destaquen que són una plantilla molt envellida, de les més d’Espanya, amb una edat mitjana superior als 50 anys. Alhora recorden que l’Ajuntament és qui ha de fer les contractacions i asseguren que el consistori «no està interessant a proporcionar aquests efectius que avui són imprescindibles».

A banda, el delegat sindical va denunciar que els interins que es contracten per tapar aquestes mancances no poden fer les tasques d’un policia de carrera i que a més, són agents als qui es fa fer més hores de les que pertoca. Aquesta és una mobilització que ahir va culminar una sèrie d’accions de pressió que realitza la plantilla, com ara no fer hores extres. Està previst que si no hi ha moviments per part de l’ajuntament segueixin fent més accions.