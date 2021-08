Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit aquest dimarts al matí l’incendi del massís del Montgrí que cremava des de fa 12 dies. El foc es va declarar el 22 de juliol i ha afectat unes 91 hectàrees de terreny forestal dins el parc natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.

Les flames van iniciar-se a la Casa del Guarda (al Coll de les Sorres) i van obligar a desallotjar 135 nens i 15 monitors d’una casa de colònies de Torroella de Montgrí.

Els Bombers van poder estabilitzar l’incendi el divendres 23 a la nit i el diumenge 25 de juliol el van donar per controlat.

Al llarg d’aquesta setmana, diverses dotacions han recorregut el perímetre del foc per evitar qualsevol revifalla del foc.

A partir d’ara, els Bombers es retiren de la zona i no hi mantindran cap dispositiu, però hi faran revisions puntuals per reduir les possibilitats d’un nou incendi.