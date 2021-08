La Diputació de Girona va presentar ahir a la tarda la nova línia de subvencions per a les bones pràctiques agrícoles del Massís de les Gavarres, que va ser valorada positivament per agricultors i ramaders de la zona. Aquesta línia d’ajuts està dotada amb un total de 85.000 euros i els beneficiaris en podran rebre fins a 3.500 per apostar per la ramaderia extensiva, mantenir terrenys en guaret, utilitzar adobs orgànics o treballar en la gestió de sotabosc.

Aquesta iniciativa té la intenció d’afavorir la biodiversitat de la zona i fomentar el canvi dels models agraris cap a uns de més sostenibles, alhora que fomenta les bones praxis. El vicepresident primer i president del Consorci de les Gavarres, Pau Presas, va presentar l’acte i va remarcar «el compromís de garantir una gestió i respecte al patrimoni cultural per fer compatibles la conservació de la natura i l’activitat humana».

La roda de premsa va tenir lloc a l’Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries (IRTA), a Monells, i també hi van intervenir el cap del Servei de Medi Ambient de la corporació, Marc Marí, i l’investigador de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, Gonzalo Gamboa.

Marí va anunciar que la convocatòria d’aquesta línia de subvencions va ser aprovada dimarts i que es preveu que surti publicada divendres. D’aquesta manera, els beneficiaris tindran fins divendres 3 de setembre per presentar les sol·licituds. Una vegada tramitades, les resolucions poden trigar fins a sis mesos, encara que Marí va assenyalar que sortirien publicades a l’octubre. Serà aleshores que la Diputació farà una primera visita als pagesos que se’ls hagi atorgat la subvenció, que tindran fins al 30 de juny del 2022 per millorar o mantenir els canvis agraris. A aquelles dates, es realitzarà una segona visita per veure si s’han aplicat les bones pràctiques i, si és així, rebran l’ajut. La quantitat de diners dependrà del nombre de punts que tinguin per cada activitat que duguin a terme.

Presas va destacar també la importància de ser titular de l’explotació, ja que és una condició indispensable per poder participar en la convocatòria.

Aquest projecte és un pla pilot que segueix el model que s’està utilitzant a Menorca, així com a Collserola (Barcelona). Els agricultors i ramaders de la zona n’estan molt satisfets, ja que és la primera vegada que reben ajuts d’aquest tipus i amb aquest gran abast. Tot i això, Ramon Serra, creador del projecte Pastant diversitat, considera que, perquè el pla fos complet, faltaria «donar oportunitats per viure a les Gavarres a joves que vulguin treballar les terres i conrear-les, per mantenir el Massís viu».