Palafrugell i Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà) demanen mantenir el toc de queda durant el pic de la temporada turística. Els alcaldes de les dues poblacions remarquen que és una eina «fonamental» per evitar aglomeracions, sobretot a les platges. L'ajuntament de Palafrugell ha aprovat aquest dijous un acord de junta de govern per demanar al Procicat que mantingui el confinament nocturn a la població. L'alcalde del municipi, Josep Piferrer, exposa en un comunicat que la supressió del toc de queda per les dades actuals de transmissió de la covid-19 a la població arriba un 7 d'agost, precisament «en el punt més elevat d'ocupació turística».

«El nostre municipi té 23.000 habitats, però actualment podem arribar el caps de setmana al voltant dels 90.000 i el confinament nocturn ens suposa una eina fonamental que ens facilita la tasca d'evitar grans aglomeracions difícils de controlar a les zones de platja», remarca l'alcalde. Piferrer sosté que no comptar amb el toc de queda pot crear «grans dificultats de control». Si finalment no es manté el confinament nocturn, l'ajuntament demana suport i reforços per poder controlar les aglomeracions. L'alcalde de Palafrugell també destaca que les últimes setmanes la Policia Local ha estat «desbordada» realitzant el control de totes aquelles persones que no complien el confinament nocturn. I ara tem que es produeixi un «efecte crida» entre tots els que busquen allargar la festa i que es troben en municipis propers on es manté el toc de queda.

L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, també tem aquest possible reclam: «Crec que aquesta decisió pot suposar un risc i un efecte crida, ja que els municipis més poblats i turístics que confronten amb Calonge i Sant Antoni com són Castell-Platja d'Aro, Palamós i Santa Cristina d'Aro, sí que mantenen el toc de queda». Soler destaca que va fer la petició a la Generalitat, però que la van denegar i afirma que és «una decepció», tot i que agraeix l'atenció rebuda per part de la delegada del Govern a les comarques gironines.