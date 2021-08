La Policia Local de Palamós donarà càmeres de vídeo unipersonals als agents per millorar la seguretat dels agents i de la ciutadania. De moment s'han comprat sis aparells compactes i portàtils que podrà portar un agent de cada patrulla en el seu uniforme, cobrint els tres torns de la jornada. De tota manera, l'ús de les càmeres serà excepcional, segons ha detallat l'Ajuntament de Palamós. Els agents només les faran servir en moments en què, com a conseqüència de l'actuació, hi hagi circumstàncies de risc pels agents del cos local o per terceres persones.

Les gravacions amb aquestes càmeres permetran augmentar la transparència del cos, ja que permetrà contrastar amb imatges les actuacions policials, donant una seguretat jurídica a totes les accions. Aquestes imatges es podran aportar en processos penals per concretar algunes actituds o comportaments determinats i també per comprovar les actuacions realitzades.

De tota manera, els agents tindran l'obligació d'informar a la persona amb qui interactuï està essent enregistrada. Els aparells, a més, permeten guardar les imatges de 30 segons abans de prémer el botó. Això permet assegurar l'enregistrament d'una agressió malgrat haver-se produït abans de connectar la càmera.

Per altra banda, l'enregistrament també es connecta de forma automàtica en el moment en què un agent faci servir la pistola elèctrica. La Policia Local de Palamós té només una unitat d'aquest dispositiu, que l'utilitzen els caps de torn després de rebre una formació.