L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha posat en marxa una prova pilot a la riera de Tueda per tal d’evitar que les tovalloletes d’un sol ús acabin a la natura. El projecte consisteix en un sistema de malles que es va substituint cada cop que queda ple i, per tant, no deixa que les tovalloletes contaminin el medi. De fet, representen una part important dels fluxos de residus sòlids urbans que causen impactes ambientals, econòmics i socials.

Des del consorci assenyalen que és un sistema senzill però de difícil ubicació, ja que requereix espai per tal que la maquinària que n’ha de fer el manteniment pugui accedir-hi.

Al llarg dels anys, s’han fet campanyes de conscienciació per recordar que les tovalloletes d’un sol ús no s’han de llençar al lavabo, ja que no es desintegren. Això provoca que causin greus perjudicis al medi i als sistemes de sanejament, ja que col·lapsen canonades i plantes depuradores, però, així i tot, el seu ús continua essent molt elevat.

Amb els episodis de pluja, el sistema de clavegueram entra en càrrega i s’activa el funcionament dels sobreeixidors. Aquest fet provoca que les tovalloletes que s’han anat acumulant, desemboquin al medi natural.

Pel que fa a l’espai on s’ha activat la prova pilot, la riera de Tueda, hi ha plantes com el lliri groc i vegetació de ribera, que generen una laminació natural de les vingudes d’aigua i també són punt d’aigua per nombrosos ocells de l’entorn.

La Policia Local de Palamós ha incorporat aquesta setmana els dispositius de gravació personal, que són càmeres unipersonals d’enregistrament que permeten millorar la seguretat, tant dels agents com de la ciutadania. Es tracta d’un total de sis càmeres de gravació de vídeo, compactes i portàtils, que ha adquirit la regidoria de Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Palamós i que portarà un agent de cada patrulla en el seu uniforme. D’aquesta manera, es cobriran els tres torns de cada jornada.

La utilització d’aquests dispositius serà de forma excepcional i només s’activaran en aquells casos en què, a conseqüència de l’actuació requerida, es donin circumstàncies de risc per als mateixos policies o terceres persones en la seva integritat corporal o danys en els béns personals o públics.

Aquest sistema permet dotar de més transparència els serveis que es realitzen i donen una important seguretat jurídica a les actuacions policials. Són imatges que es poden aportar en els processos penals per concretar les actituds, els comportaments i les actuacions executades.

En el supòsit que l’agent de policia faci ús de la càmera, té l’obligació d’informar la persona o persones amb qui interactua, que l’actuació policial que s’està realitzant està sent gravada.

Les càmeres de vídeo també es connecten automàticament si s’utilitza una pistola elèctrica, de la qual la policia local tan sols compta amb una unitat, i només pot utilitzar en situacions de risc.