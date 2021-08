Prop de 200 persones han fet una cadena humana aquest dissabte a Port d'Aro a tocar de la desembocadura del Riudaura, a Platja d'Aro (Baix Empordà). El motiu ha estat protestar contra el projecte d'ampliació de la Marina que preveu la construcció d'uns 400 habitatges en tretze hectàrees d'espai natural, on hi ha una pineda. El president del grup local Natura Sterna, Jaume Ramot, recorda que l'actual Club Nàutic era un aiguamoll i diu que no permetran que "es destrueixi". Ramot ha anunciat que, si cal, es plantejarien anar als tribunals per evitar-ho. Des de l'Ajuntament, reconeixen l'impacte "innegable" del projecte, però assenyalen que aturar-lo suposaria unes indemnitzacions que el consistori no pot afrontar.